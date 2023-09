Água vs. carvão: Colômbia investiga uma das maiores jazidas de carvão do mundo

Com esse propósito, ele deseja reduzir a produção em El Cerrejón, alegando que está esgotando as fontes de água dos indígenas wayúu, apesar das opiniões divergentes de alguns especialistas que destacam a importância de uma das maiores minas do mundo para a economia do país.

O carvão de El Cerrejón representa 43% do PIB de La Guajira e 0,7% do PIB nacional, de acordo com o centro de pesquisa Fedesarrollo.

Após uma visita em agosto do presidente suíço Alain Berset, Petro afirmou ter discutido com ele uma "saída consensual" da multinacional Glencore, que concluiu a compra total do El Cerrejón em 2022.

Antes disso, Petro havia declarado "estado de emergência econômica, social e ecológica" em La Guajira. A medida exige a "conservação e manutenção do curso natural das fontes de água", afetadas, segundo ele, por "um sistema econômico que privilegiou a mineração".

A medida também proíbe "adicionar ou prorrogar contratos de concessão de mineração ou autorizar expansões, ampliações ou novas frentes de exploração de projetos de mineração de carvão".

Firmemente comprometido com o meio ambiente em fóruns internacionais, Petro concentra sua atenção em El Cerrejón, que ocupa 69.000 hectares na bacia do rio Ranchería, com pelo menos 12.000 funcionários, entre diretos e indiretos, e um contrato de concessão até fevereiro de 2034.