Antes do G20, Modi pede que países ricos financiem combate à mudança climática

"Muitos países do Sul estão em diferentes fases de desenvolvimento e a ação climática deve continuar de forma complementar", escreveu Modi em um artigo publicado em vários veículos de comunicação indianos e jornais internacionais, em particular no Reino Unido e no Japão.

A nível global, os países ricos ainda não cumpriram a sua promessa de fornecer aos países pobres 100 bilhões de dólares (497 bilhões de reais) por ano em financiamento climático.

O G20 é composto por 19 países e pela União Europeia, que representam 85% da riqueza global e emitem uma quantidade semelhante de emissões de carbono.

"As ambições de ação climática devem ser acompanhadas de ações de financiamento climático e de transferência de tecnologia", disse Modi.

"Acreditamos que é necessário passar de uma atitude puramente restritiva sobre o que não deve ser feito para uma atitude mais construtiva focada no que pode ser feito para combater a mudança climática", acrescentou.

Uma reunião dos ministros da Energia do G20, em julho, não conseguiu chegar a acordo sobre um roteiro para a eliminação progressiva do uso de combustíveis fósseis e sequer mencionou o carvão, que continua sendo uma fonte de energia fundamental para economias como Índia e China.