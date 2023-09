Bitcoin, aposta do presidente Bukele faz dois anos sem convencer salvadorenhos

O bitcoin, a aposta do presidente Nayib Bukele para dinamizar a economia salvadorenha, completa dois anos, nesta quinta-feira (7), como moeda legal em El Salvador, com um uso muito restrito, sem gerar confiança na população.

Em 7 de setembro de 2021, o bitcoin começou a circular legalmente no país, impulsionado pelo presidente. Bukele queria que as remessas enviadas do exterior circulassem com menos custo e que os salvadorenhos, 70% dos quais estavam à margem do sistema financeiro, se bancarizassem maciçamente.

Mas, dois anos depois, "os objetivos almejados [...] não foram alcançados, as pessoas quase não usam, não confiam muito" no bitcoin, explica à AFP o economista independente Carlos Acevedo.