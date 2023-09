Esquerda no poder no México corre risco de ruptura antes das eleições

O governo de esquerda no México tentava evitar, nesta quinta-feira (7), uma ruptura após questionamentos sobre a nomeação de Claudia Sheinbaum como candidata às eleições presidenciais de 2024.

Sheinbaum, ex-prefeita da Cidade do México, foi nomeada na quarta-feira pelo partido Morena, do presidente Andrés Manuel López Obrador, ao vencer cinco consultas, e disputará a Presidência com a senadora opositora de origem indígena Xóchitl Gálvez.

Será a primeira vez que duas mulheres vão disputar a Presidência do México, um país com longa tradição machista e assolado por uma onda de feminicídios.