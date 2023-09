EUA anuncia US$ 600 milhões em nova ajuda de segurança para a Ucrânia

Os Estados Unidos anunciaram, nesta quinta-feira (7), um novo pacote de ajuda em segurança para a Ucrânia no valor de US$ 600 milhões (R$ 2,98 bilhões, na cotação atual), que inclui munições para demolição e artilharia, bem como equipamento de desminagem.

A ajuda não chegará imediatamente ao campo de batalha, pois faz parte da Iniciativa de Assistência em Segurança à Ucrânia, na qual Washington adquire equipamentos da indústria de defesa ou por meio de seus parceiros, em vez de usar seu próprio estoque.

O pacote "ajudará com as necessidades no campo de batalha na Ucrânia", disse o Pentágono em comunicado.