Grécia mobiliza helicópteros e barcos para resgatar moradores presos em enchentes

Mais de sessenta pessoas estão bloqueadas em várias cidades vizinhas de Karditsa, disse Vasilis Kikilias, ministro da Proteção Civil e Crise Climática.

No total, 480 bombeiros, com 195 veículos e apoio do exército, estão participando dos esforços de resgate.

Essas chuvas torrenciais vêm depois de incêndios devastadores em várias partes da Grécia neste verão, que deixaram pelo menos 26 mortos.

"Infelizmente, estamos indo de uma catástrofe natural para outra na Grécia", comentou em Bruxelas Balazs Ujvari, porta-voz da Comissão Europeia.

À medida que o planeta se aquece, a atmosfera contém mais vapor d'água, aumentando o risco de chuvas intensas em algumas partes do mundo, especialmente na Ásia, Europa Ocidental e América Latina.

Na Turquia e na Bulgária, dois países vizinhos da Grécia, as fortes chuvas dos últimos dias deixaram um total de 12 mortos.