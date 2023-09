Lula pede 'união' em desfile militar pelo Dia da Independência

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva liderou nesta quinta-feira (7) as cerimônias do Dia da Independência e fez um apelo à "união" dos cidadãos, tentando afastar-se do uso político dado por seu antecessor, Jair Bolsonaro, a esses atos.

Em um dia ensolarado em Brasília, o presidente presidiu o desfile cívico-militar pelos 201 anos da Independência, ao longo da emblemática Esplanada dos Ministérios.

Na véspera, em pronunciamento gravado, Lula fez um apelo aos seus compatriotas para celebrarem um dia "nem de ódio, nem de medo e sim de união" e lembrarem que "o Brasil é um só".