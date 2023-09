Macron abre possibilidade para um referendo sobre imigração na França

A imigração tem ocupado um lugar de destaque na agenda política nos últimos meses.

O governo de Macron apresentou uma proposta para endurecer as condições para os imigrantes irregulares, mas que permite a regularização temporária daqueles que já trabalham em setores com escassez de mão de obra.

A oposição de direita, com a qual o governo costuma alcançar maioria no Parlamento, é contra essa última medida. Em sua carta de seis páginas, o presidente indicou que a lei será debatida a partir deste outono (primavera no Brasil) e reconheceu que há "desacordos conhecidos" sobre a imigração, mas que o assunto "não pode ser evitado".

Em uma entrevista recente à revista Le Point, Macron reiterou seu desejo de "reduzir significativamente a imigração".

Assim como em todos os países europeus, o tema da imigração é muito delicado na França, que adotou mais de vinte leis a esse respeito nos últimos 40 anos.

