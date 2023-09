Mudanças climáticas causaram calor recorde do verão no hemisfério norte (estudo)

Um estudo revelou, nesta quinta-feira (7), que as temperaturas recorde que afetaram bilhões de pessoas no hemisfério norte neste verão se deveram, em grande medida, às mudanças climáticas provocadas pelo homem.

O novo estudo, realizado pela organização sem fins lucrativos Climate Central, examina o período entre junho e agosto de 2023, e conclui que as emissões de gases de efeito estufa liberadas na atmosfera desde o início da era industrial tornaram muito mais prováveis as ondas de calor que castigaram a Ásia, a África, a Europa e a América do Norte.

Cerca da metade da população mundial - mais de 3,8 bilhões de pessoas - foram expostas a 30 dias ou mais de calor extremo agravado pelas mudanças climáticas, enquanto pelo menos 1,5 bilhão de pessoas suportaram estas temperaturas diariamente durante estes três meses.