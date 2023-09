Presenças e ausências na cúpula do G20 na Índia

- Narendra Modi -

A nação mais populosa do mundo assume a presidência rotativa do G20, e o primeiro-ministro Narendra Modi aproveita a oportunidade para colocar a Índia no centro do cenário internacional.

No entanto, ele enfrenta o desafio árduo de construir um consenso entre as grandes potências sobre questões-chave que dividem o grupo. Espera-se que Modi pressione pela expansão do grupo para 21 membros, incluindo a União Africana, um movimento apoiado por Biden.

- A volta de Lula -