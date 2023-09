Primeiro embaixador chinês em Honduras apresenta credenciais

Após a decisão de Honduras, apenas 13 países no mundo reconhecem Taiwan, incluindo Paraguai, Haiti e outras sete pequenas nações insulares do Caribe e do Pacífico.

Alinhados com Washington, todos os países da América Central mantiveram laços com Taiwan por décadas, mas agora apenas Guatemala e Belize mantêm relações com a ilha.

nl/fj/am

© Agence France-Presse