Reino Unido procura prisioneiro foragido acusado de crime terrorista

Khalife é suspeito de coletar informações "sobre uma pessoa que era ou havia sido" membro do Exército britânico "suspeito de servir uma pessoa que cometeu ou preparou um ato de terrorismo" em agosto de 2021.

Ele também é acusado de falso alerta de bomba, por ter "colocado um objeto com a intenção de fazer outra pessoa acreditar que esse objeto poderia explodir" no dia 2 de janeiro.

Segundo vários veículos de comunicação, incluindo a BBC, ele também é suspeito de agir a favor do Irã.

"Daniel Khalife será encontrado e terá que enfrentar a justiça", disse o ministro da Justiça, Alex Chalk, aos deputados.

O ministro explicou que "foram encontradas correias" debaixo do caminhão de entregas, "o que parece indicar que Daniel Khalife poderia ter-se pendurado na outra parte do veículo para fugir".

Diante do risco do foragido abandonar o país, a segurança foi reforçada nos portos e aeroportos. As saídas para o porto de Dover, no sul de Inglaterra, foram fechadas.