Tesouro dos EUA quer aumentar financiamento do FMI

O Tesouro dos Estados Unidos está pressionando para aumentar o financiamento do Fundo Monetário Internacional (FMI), elevando as cotas pagas pelos países-membros, informou um funcionário de alto escalão do governo nesta quinta-feira (7).

"Este ano, apoiaremos um aumento nas cotas com o objetivo de fortalecer o FMI como uma instituição que desempenha um papel central na rede de segurança financeira global", disse Jay Shambaugh, vice-secretário do Tesouro para assuntos internacionais.

Um aumento geral nas cotas "reduzirá sua dependência dos recursos emprestados e dará ao FMI um nível de recursos mais consistente e previsível", acrescentou.