Uma mulher na Presidência? Duas mexicanas se debatem entre a esperança e o ceticismo

Já Victoria González, mãe de dois meninos e que prefere ser chamada de Mallory Knox, considera que os partidos estão se aproveitando da força dos movimentos feministas para obter votos.

"Acho que é um pouquinho conveniente que justamente agora, com todo o auge do feminismo, haja uma mulher presidente", ironiza Mallory, enquanto lustra superfícies de madeira no ateliê de seu pai no violento bairro de Chalco, periferia da capital. Mallory também ensina seu ofício a outras mulheres para que elas tenham independência.

No gabinete do presidente Andrés Manuel López Obrador, dos 19 ministros nove são mulheres, entre elas Rosa Icela Rodríguez e Luisa María Alcalde, titulares das secretarias de Segurança Pública e Governo (Interior).

As mulheres são 39% do total de funcionários e diretores do setor público e privado no México, incluídas a presidente da Suprema Corte de Justiça, Norma Piña, e a do órgão eleitoral, Guadalupe Taddei.

Mas assim como a violência do narcotráfico, os feminicídios não cessam. De janeiro a junho, 1.516 mulheres foram assassinadas, e destes casos, cerca de 500 são investigados como feminicídios, segundo o governo.