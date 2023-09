Veículo autônomo, uma revolução que avança lentamente

Mas os demais modelos disponíveis no salão se situam no nível 2 de autonomia, com sistemas de ajuda aperfeiçoada para a condução, que demandam um motorista alerta a todo momento.

Trata-se da função "piloto automático" da Tesla, que ainda está longe do objetivo final, o nível 5, que Elon Musk espera ter pronto este ano, embora a empresa não pare de adiá-lo.

- Desenvolvimento desigual -

China e Estados Unidos estão à frente da Europa.