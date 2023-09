Arábia Saudita é segundo país que mais gastou com contratações de jogadores, atrás da Inglaterra

Outro relatório, publicado pela empresa de consultoria e auditoria Deloitte, elevou os gastos sauditas a 957 milhões de dólares, cerca de R$ 4,76 bilhões.

Apesar do grande salto, a Saudi Pro League ainda está abaixo da poderosa Premier League, a liga mais rica do mundo, que gastou 1,98 bilhão de dólares (R$ 9,87 bilhões) em transferências.

A Deloitte eleva este valor para 2,93 bilhões de dólares (R$ 14,6 bilhões).

A liga saudita supera a francesa (859,7 milhões de dólares/R$ 4,28 bilhões), alemã (762,4 milhões de dólares/R$ 3,79 bilhões), italiana (711 milhões de dólares/R$ 3,54 bilhões) e espanhola (405,6 milhões de dólares/R$ 2,02 bilhões), segundo a entidade.

No âmbito das vendas, os clubes alemães ficaram em primeiro lugar com 1,11 bilhão de dólares recebidos (R$ 5,53 bilhões).

No total, o valor das transferências no futebol masculino bateu um novo recorde, com 7,36 bilhões de dólares (R$ 36,68 bilhões), subindo 47,2% em relação ao mesmo período de 2022, com "mais de 10 mil transferências realizadas" e 696,6 milhões de dólares (R$ 3,47 bilhões) de comissões acumuladas pelos agentes.