Brasil promove 'nova era' para os direitos humanos, diz Silvio Almeida

Especificamente, o acesso à justiça, educação e saúde, combate à pobreza, trabalho, emprego e renda, questões raciais, ambientais ou o tratamento dos povos indígenas, explicou o ministro.

Almeida também assegurou que a participação do Brasil, que busca ingressar pela sexta vez no Conselho, "vai ajudar a fortalecer as políticas internas do Brasil".

"Queremos trazer essas discussões que nós entendemos que são parte fundamental das discussões de direitos humanos, que sejam integrais, que não sejam partidárias e utilizadas como forma de instrumentalização", acrescentou.

Em um país marcado pela polarização e quatro anos de governo de extrema direita de Jair Bolsonaro, o ministro considera que o melhor caminho para que o povo brasileiro viva com dignidade é a "democracia, o diálogo e a solidariedade".

Nos últimos dois dias, a delegação brasileira se reuniu em Nova York com delegações de países como Turquia, Reino Unido, Venezuela, Moçambique ou Malásia, bem como com o representante especial do secretário-geral da ONU para a violência contra a infância.

A eleição para o Conselho de Direitos Humanos ocorrerá em outubro deste ano, por meio de votação secreta direta pela maioria dos membros da Assembleia Geral.