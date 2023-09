Campanha de desinformação é protagonizada por pseudoespecialistas em Bangladesh

Gerard McCarthy, professor no Instituto Internacional de Ciências Sociais da Holanda, denunciou que foram atribuídas a ele declarações "completamente inventadas" sobre Mianmar em um texto assinado por Prithwi Raj Chaturvedi.

Os editores dos jornais que publicaram estes textos afirmam ter agido de boa fé, diante das referências acadêmias apresentadas.

Nurul Kabir, redator-chefe do jornal Daily New Age, disse que recebeu muitas propostas de artigos de opinião no início do ano, mas logo deixou de publicá-los. "Deveria ter sido mais consciente da necessidade de verificar a identidade dos autores nestes tempos de desinformação e propaganda", reconhece.

