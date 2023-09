Coreia do Norte anuncia 'submarino nuclear tático de ataque'

O centro de estudos Iniciativa de Ameaça Nuclear, com sede nos Estados Unidos, a Coreia do Norte tem uma das maiores frotas de submarinos do mundo, de 64 a 86 navios do tipo.

Porém, os analistas duvidam que todos estejam operacionais devido à idade das embarcações.

Em 2019, a imprensa estatal divulgou imagens de Kim Jong Un inspecionando um submarino que nunca havia sido observado antes.

"É o mesmo submarino, mas profundamente modificado", afirmou Joseph Dempsey, pesquisador do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, na rede X (antes Twitter).

Ankit Panda, analista que trabalha nos Estados Unidos, acrescentou que as capacidades do novo submarino "não serão revolucionárias, mas aumentarão a complexidade da ameaça nuclear que a Coreia do Norte representa".

A Coreia do Sul condenou a construção do submarino.