Cuba anuncia 17 detenções por recrutamento ilegal para guerra na Ucrânia

Ao menos 17 pessoas foram detidas em Cuba por suposta relação com uma rede de tráfico que opera a partir da Rússia para recrutar jovens para a guerra na Ucrânia, anunciaram na quinta-feira (7) funcionários do ministério do Interior.

O governo informou na segunda-feira que o ministério do Interior trabalhava para desarticular uma rede de tráfico de pessoas dedicada a transportar moradores da ilha para a guerra, além de recrutar outros já radicados no país europeu.

O coordenador da investigação, César Rodríguez, anunciou que até o momento 17 pessoas foram detidas, sem revelar suas nacionalidades.