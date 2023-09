EUA confirma apreensão de envio de petróleo do Irã em abril

Em 19 de abril, aproximadamente no momento da apreensão, o proprietário do navio, Suez Rajan Ltd, declarou-se culpado de violar as sanções e foi multado em 2,5 milhões de dólares (12,5 milhões de reais).

Naquela época, as autoridades dos Estados Unidos não confirmaram que estavam tomando posse da carga e que o navio estava indo para os Estados Unidos.

Mas a apreensão de dois petroleiros pelo Irã - o "Advantage Sweet", com bandeira das Ilhas Marshall, quando navegava em direção aos Estados Unidos no Golfo de Omã, e depois o "Niovi", de propriedade grega, quando viajava de Dubai a Fujairah - ocorreu poucos dias depois.

No início de julho, o exército dos Estados Unidos informou que havia bloqueado mais duas tentativas da marinha iraniana de apreender petroleiros comerciais em águas internacionais no Golfo de Omã.

O Departamento de Justiça afirmou que os envolvidos no plano do "Suez Rajan" tentaram "disfarçar a origem do petróleo por meio de transferências de navio para navio" e ocultaram as localizações e identidades dos navios envolvidos.

Eles também afirmaram que o locatário do navio utilizou o sistema financeiro dos Estados Unidos para facilitar o transporte de petróleo iraniano, violando as sanções contra o Irã.