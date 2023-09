Manto de silêncio recobre repressão chinesa nas aldeias uigures de Xinjiang

Segundo familiares que agora vivem no exterior, Abduqahar recebeu ordens, no final de 2016, para retornar para sua terra natal, Yarkant, para o que parecia ser um interrogatório de rotina. Desde então e à medida que a repressão em Xinjiang se intensificava, seus parentes no estrangeiro perderam contato com ele.

Estas pessoas próximas que falaram com a AFP garantem que souberam muito mais tarde que Abduqahar havia sido condenado a 15 anos de prisão por crimes "religiosos", sem ter qualquer explicação oficial das autoridades.

A AFP não conseguiu verificar essas afirmações de forma independente. As autoridades locais de Xinjiang não responderam às solicitações de contato da agência, e o Ministério das Relações Exteriores disse não ter qualquer informação para relatar sobre "casos individuais".

Abduqahar "nunca fez nada de errado, nada de ilegal, é claro", disseram seus familiares à AFP, pedindo para não serem identificados.

É uma pessoa "de trato fácil e respeitoso com os outros, nunca fez mal a ninguém", acrescentaram.

Segundo eles, houve tantos homens detidos em Bostan que, após a morte da mãe de Abduqahar, ela teve de ser enterrada no próprio jardim, porque não havia braços suficientes para carregar o caixão até o cemitério.