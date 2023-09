ONU denuncia nível 'sem precedentes' de violência contra crianças no leste da RDC

A violência contra crianças no leste da República Democrática do Congo (RDC) atingiu um nível "sem precedentes", como evidenciado pelas meninas gêmeas de alguns meses de vida presas em armadilhas explosivas e salvas no último minuto, disse a ONU nesta sexta-feira (8).

Assassinatos, estupros, recrutamento forçado de crianças-soldados: "há poucos ou nenhum lugar pior no mundo para ser criança", denunciou Grant Leaity, diretor do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), em coletiva de imprensa em Genebra.

"O país tem o maior número de violações graves contra crianças em conflitos armados, confirmados pelas Nações Unidas", insistiu.