Panamá deportará migrantes que entrarem irregularmente pela selva de Darién

O governo panamenho anunciou, nesta sexta-feira (8), que começará a deportar os migrantes que entram no país pela inóspita selva de Darién, na fronteira com a Colômbia, a fim de deter a onda de migração para os Estados Unidos por esta rota.

"Dentro das nossas capacidades e orçamento, aumentaremos as ações para aumentar gradual e progressivamente as deportações e expulsões" de migrantes que entram no país de forma irregular, afirmou a diretora nacional de Migrações, Samira Gozaine, em coletiva de imprensa.

A fronteira natural do Darién, com 266 km de extensão e 575 mil hectares de superfície, tornou-se nos últimos anos um corredor para migrantes que, partindo da América do Sul, tentam chegar aos Estados Unidos através da América Central e do México.