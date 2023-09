Presidente mexicano inicia viagem por Colômbia e Chile

No sábado, ambos os presidentes participarão do encerramento de uma conferência latino-americana convocada pela Petro "para iniciar um diálogo regional sobre as causas estruturais do tráfico de drogas e do consumo de entorpecentes", acrescentou a Chancelaria.

Tanto o México quanto a Colômbia sofrem com problemas de insegurança pelo tráfico transnacional de drogas que tem os Estados Unidos como principal destino.

López Obrador partirá então para o Chile, onde, no domingo, entregará postumamente ao presidente Salvador Allende a Ordem Mexicana da Águia Asteca. Essa é a mais alta distinção concedida pelo governo a estrangeiros por seus serviços ao país, ou à humanidade.

A filha mais nova de Allende, a senadora María Isabel Allende, receberá a distinção, informou o Ministério das Relações Exteriores.

Na segunda-feira, o presidente participará do ato comemorativo, com o qual o governo do presidente Gabriel Boric recordará o golpe de Estado contra Allende.