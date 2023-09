Primeira fase do despejo de água Fukushima no oceano terminará na segunda-feira

O Japão insiste que o projeto é seguro, uma opinião respaldada pela Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), da ONU, mas a China proibiu todas as importações de frutos do mar do país vizinho e acusou Tóquio de tratar o oceano como uma "lixeira".

A Tepco anunciou o fim da primeira fase da liberação de 7.800 toneladas de água em 11 de setembro, mas não revelou a data de início da segunda operação de despejo.

"Após completar a primeira etapa de despejo, vamos inspecionar toda a instalação de diluição/descarga de água e revisaremos os registros operacionais do primeiro despejo", destacou a empresa.

A Tepco acrescentou que um "alarme de vazamento" foi acionado na quarta-feira em uma linha de transferência de águas residuais, mas nenhum vazamento foi detectado.

Os funcionários "fizeram uma inspeção rápida, segundo os procedimentos de controle de segurança, e confirmaram que não ocorreu um vazamento de água tratada", afirma um comunicado.

A água, equivalente à quantidade de 540 piscinas olímpicas, foi utilizada para resfriar os três reatores que derreteram durante o tsunami em 2011, em uma das piores catástrofes nucleares do mundo.