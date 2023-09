Tribunal impede retirada de boias antimigrantes no Texas

Um tribunal de apelações dos Estados Unidos determinou na quinta-feira que o estado do Texas não deve remover de forma imediata a controversa barreira boias que o governador republicano Greg Abott instalou no Rio Grande para impedir a passagem irregular de migrantes procedentes do México.

A "suspensão administrativa" impede temporariamente a decisão tomada na quarta-feira por um tribunal federal com sede em Austin, que deu ao estado até 15 de setembro para remover a barreira.

O governo do presidente democrata Joe Biden apresentou uma ação contra o Texas depois da instalação, em julho, das boias, alegando que a medida violava a lei federal e tratados com o México.