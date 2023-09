Vereador equatoriano é assassinado pelo narcotráfico

A violência política se intensifica poucas semanas antes do segundo turno das presidenciais, em 15 de outubro, com os assassinatos de um candidato presidencial, de um prefeito, de um candidato a deputado e de um líder do correísmo local.

Fernando Villavicencio, ex-jornalista e um dos candidatos favoritos para o primeiro turno das eleições presidenciais em 20 de agosto, foi assassinado a tiros onze dias antes das eleições.

O próximo presidente do Equador será definido entre a esquerda, representada por Luisa González, protegida política do ex-presidente Rafael Correa (2007-2017), e a direita de Daniel Noboa, filho de um dos homens mais ricos do país.

O vencedor governará até 2025 para completar o mandato que originalmente pertencia a Lasso, que dissolveu o Congresso e convocou eleições antecipadas para evitar uma possível destituição em um processo de impeachment.

jss/lv/pld/ltl/aa/tt/dd/aa

© Agence France-Presse