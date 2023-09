Aumenta para seis o balanço de mortos nas enchentes da Espanha

O corpo de uma mulher foi encontrado neste sábado (9) na província espanhola de Toledo, no centro da Espanha, por uma equipe de busca do exército, elevando para seis o número de mortos devido às chuvas torrenciais do fim de semana passado na Espanha.

Um cão da Unidade Militar de Emergências (UME) localizou o corpo a cerca de 50 metros do rio Vallehermoso, perto de Valmojado, de acordo com Antonia Requena, porta-voz da Guarda Civil.

"O cão da Unidade Militar de Emergências localizou o corpo sem vida de uma mulher a 50 metros do arroio Vallehermoso (...), que estava oculto entre a vegetação e a lama", detalhou à imprensa.