Biden chega ao Vietnã para fortalecer relação bilateral frente à China

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chegou neste domingo (10) ao Vietnã para aprofundar a cooperação entre os dois países face às crescentes ambições da China na região.

O avião presidencial Air Force One pousou em Hanói por volta das 16h00 locais (06h00 no horário de Brasília), depois de Biden ter participado neste fim de semana da cúpula do G20 na Índia.

Biden se reunirá com o líder do Partido Comunista no poder do Vietnã, Nguyen Phu Trong, e deverá assinar uma "aliança estratégica ampliada", o mais alto nível de cooperação diplomática que o país asiático possui.