Buthelezi, histórico líder zulu do Inkatha, morre na África do Sul

"Ao amanhecer, ele entrou pacificamente na eternidade", confirmou a família em comunicado.

Os detalhes do funeral ainda não foram anunciados.

Nascido em agosto de 1928 na família real zulu, Mangosuthu Gatsha Buthelezi foi durante muito tempo a personificação do espírito orgulhoso e guerreiro do maior grupo étnico do país.

Começou a sua carreira como membro do histórico Congresso Nacional Africano (ANC), mas abandonou esta formação, que ainda está no poder na África do Sul, e fundou o nacionalista Partido da Liberdade Inkatha (IFP) em 1975.

O Inkatha travou guerras territoriais contra ativistas do ANC nos subúrbios onde viviam majoritariamente pessoas negras e esta onda de violência deixou milhares de mortos.

Buthelezi foi acusado de ter feito o jogo dos supremacistas brancos ao incitar a violência contra o ANC pouco antes das eleições livres de 1994, pois isso colocava em risco o movimento anti-apartheid.