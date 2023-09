Coreia do Norte organiza desfile paramilitar no aniversário de sua fundação

A Coreia do Norte realizou um desfile paramilitar no 75º aniversário da fundação do país, que segundo a imprensa estatal contou com a presença do líder Kim Jong Un e delegações da China e da Rússia, países com os quais Pyongyang aprofunda os seus laços.

O evento, que ocorreu na Praça Kim Il Sung, na capital Pyongyang, envolveu "forças paramilitares" em vez de soldados do exército regular. Armas proibidas pela ONU, como mísseis balísticos intercontinentais, não foram exibidas, relatou a mídia estatal.

Imagens da imprensa oficial mostram brigadas paramilitares uniformizadas, algumas em tratores ou grandes caminhões vermelhos, todas sob o olhar atento de Kim e de sua filha sorridente.