G20 apoia triplicar a capacidade global de energia renovável até 2030

Os líderes do G20 anunciaram neste sábado que apoiarão os esforços para triplicar a capacidade global de energia renovável até 2030 e comprometeram-se a intensificar as ações contra a mudança climática.

O grupo irá "fazer e encorajar esforços para triplicar a capacidade de energia renovável", de acordo com a declaração conjunta emitida durante a cúpula. "Nos comprometemos a acelerar urgentemente as nossas ações para enfrentar a crise e os desafios ambientais, incluindo a mudança climática", acrescentou o grupo das maiores economias do mundo.

