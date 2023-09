G20 evita divisões sobre Ucrânia e mudança climática

Os países do G20 evitaram neste sábado (9) criticar a Rússia pela invasão da Ucrânia e adotaram um consenso mínimo sobre a mudança climática, que não inclui a eliminação do uso de combustíveis fósseis.

No final do primeiro dos dois dias da sua cúpula em Nova Délhi, os países do G20 encontraram uma linguagem de consenso mínima que é aceitável tanto para a Rússia como para os países que apoiam a Ucrânia na guerra que começou há mais de um ano e meio.

Nas questões climáticas, o acordo é tão básico que foi aceito por países que defendem a eliminação gradual dos combustíveis fósseis e por grandes produtores de petróleo como a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e a Rússia.