Junta militar do Níger acusa França de implantar tropas para uma 'agressão'

Após o golpe de 26 de julho, a Cedeao ameaçou intervir militarmente no Níger e até iniciou os preparativos para o uso da força no país. A França, que tem 1.500 soldados de uma força antijihadista neste país do Sahel, apoiou a decisão.

As relações entre os militares nigerianos e o antigo poder colonial e aliado-chave na luta contra o jihadismo têm se deteriorado devido à posição da França em relação ao presidente deposto Mohamed Bazoum.

A junta, que deseja a retirada do contingente francês do país, anunciou no início de agosto que estava se desvinculando dos acordos de cooperação assinados com Paris.

O regime afirmou que, em 1º de setembro, houve uma reunião entre o chefe do Estado-Maior nigerino e o comandante das forças francesas no Sahel para discutir "um plano de retirada das capacidades militares francesas".

Esta semana, o Ministério da Defesa francês reconheceu "trocas" com a junta para a retirada de "certos elementos militares" do Níger.