No Marrocos, um vilarejo chora seus mortos pelo terremoto

"Tudo que eu quero é me afastar do mundo e lamentar minha perda", afirma Lahcen, que estava fora de casa quando o terremoto ocorreu.

Com uma magnitude de 6,8, o terremoto causou até agora 1.037 mortes e 1.204 feridos, de acordo com o balanço do Ministério do Interior divulgado neste sábado.

Segundo a imprensa marroquina, este é o terremoto mais poderoso já registrado no país do norte da África.

- "Uma dor indescritível" -

Mais da metade das mortes (542) ocorreu na província de Al Hauz, no epicentro do terremoto e onde está Moulay Brahim.

As equipes de resgate, com a ajuda de maquinário de construção, continuam a procurar sobreviventes nos destroços deste vilarejo, que sofreu dezenas de mortes.