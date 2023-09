Putin vota online em eleições regionais e pede participação

O presidente russo Vladimir Putin votou online neste sábado (9) nas eleições regionais e locais da Rússia e pediu aos cidadãos que sigam o seu exemplo e participem das eleições.

"Peço aos habitantes das regiões onde ocorrem as eleições que participem", disse Putin em um vídeo transmitido pelo Kremlin, no qual aparece sentado em frente a um computador no seu escritório.

As eleições regionais e locais na Rússia - organizadas para nomear governadores, deputados regionais e representantes municipais - ocorrem de sexta-feira a domingo para permitir a votação do número máximo de eleitores, segundo as autoridades.