Romênia descobre novos restos de drones próximos à fronteira com a Ucrânia

"Condeno veementemente essa violação do nosso espaço aéreo soberano, que representa uma ameaça para os cidadãos romenos da região", declarou Iohannis na rede social X, anteriormente conhecida como Twitter.

O exército romeno continuará suas operações de investigação, informou o Ministério da Defesa.

A Romênia, membro da União Europeia e da Otan, pretende reforçar "as medidas de vigilância e segurança do espaço aéreo" devido aos repetidos ataques da Rússia que violam a fronteira sobre os portos do Danúbio e suas infraestruturas.

Desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022, a Otan tem tentado evitar que a guerra se espalhe para seus países membros.

Qualquer ataque contra um dos países da Aliança Atlântica representa o risco de levar a uma guerra com a Rússia, uma potência nuclear, devido ao pacto de defesa entre seus membros.

