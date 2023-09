Bloco em formação e disputas no mar: China alerta para 'nova Guerra Fria'

"Para manter estas disputas sob controle, o essencial agora é não tomar partido, opor-se à confusão entre blocos e evitar uma nova Guerra Fria", afirmou.

Em junho, o ministro da Defesa da China, Li Shangfu, fez uma advertência contra a criação de alianças do tipo Otan na região Ásia-Pacífico e pediu uma "cooperação inclusiva, em vez de pequenas camarilhas".

Os governantes dos 10 países da Asean (Mianmar, Brunei, Camboja, Filipinas, Indonésia, Laos, Malásia, Singapura, Tailândia e Vietnã) celebrarão encontros separados com China, Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos e Canadá, que permitirão a estas potências pressionar o bloco.

Compromisso americano

As reuniões de quarta-feira precedem a organização na quinta-feira da Cúpula do Leste Asiático, que tem 18 países membros e contará com a participação do ministro russo das Relações Exteriores, Serguei Lavrov. O encontro deve abordar temas geopolíticos mais amplos.

A vice-presidente americana Kamala Harris, que representa o presidente Joe Biden, agradeceu aos líderes da Asean por seu "compromisso compartilhado com as regras e normas internacionais (...) e as questões regionais".