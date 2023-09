Búfalo-d'água, amo e senhor da ilha de Marajó

Assim como em muitos países da Ásia, de onde são originários, os búfalos-d'água (Bubalus bubalis) são vistos no Marajó arrastando carroças pelas ruas ou se alimentando nos pântanos.

Os turistas que chegam a esta ilha de 49 mil km2 (maior que a Suíça) ficam maravilhados com sua onipresença e com outros cenários ainda mais peculiares.

Desde 1990, o 8º Batalhão da Polícia Militar da cidade de Soure utiliza os búfalos em suas operações de patrulhamento, com policiais sentados em uma cadeira sobre as costas do animal.

A integração com a polícia é tanta que uma placa, feita de cartuchos de bala, com um búfalo musculoso carregando uma espingarda, adorna a entrada de sua sede.

"O trabalho do Policiamento com Búfalos surgiu da necessidade de realizarmos o deslocamento do nosso efetivo pelos campos alagados do Marajó. Trinta anos atrás esse era o único jeito", disse à AFP o comandante responsável pelo batalhão, Leomar Aviz.

Assim nasceram os "Buffalo Soldiers" (Soldados Búfalo), em referência ao clássico de Bob Marley.