Encapuzados vandalizam exteriores do palácio presidencial durante marcha no Chile

Encapuzados vandalizaram os exteriores do palácio presidencial de La Moneda neste domingo (10) durante a marcha pelos 50 anos do golpe de Estado que derrubou Salvador Allende no Chile, da qual o presidente de esquerda Gabriel Boric participou.

Um grupo de manifestantes destruiu com pedras e paus as janelas do prédio do governo, pichou as paredes com spray e derrubou as cercas que cercavam o percurso do protesto.

Agentes antidistúrbios dispersaram os encapuzados com gás lacrimogêneo e carros lançadores de água. Três pessoas foram detidas e três policiais ficaram feridos, de acordo com o comunicado do governo.