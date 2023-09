Há 50 anos, os 'braços abertos' da França aos exilados políticos sul-americanos

Em uma França pós-maio de 1968, a morte do presidente chileno chocou uma esquerda que procurava chegar ao poder juntamente com o socialista François Mitterrand no comando. Os desaparecidos durante a ditadura argentina também marcaram o país.

"Allende representou para a esquerda quase global uma esperança desta famosa terceira via: um regime socialista, de esquerda, mas ao mesmo tempo democrático", explica Philippe Texier, um ex-magistrado francês de 82 anos, que fundou o Comitê de Juristas pelo Chile para denunciar publicamente o regime de Pinochet.

Esse golpe "é uma história francesa", diz a cineasta chilena Carmen Castillo, para quem, apesar do exílio, lhe ofereceu um "presente": o cinema, com o qual procura "lutar contra a máquina do esquecimento".

Por seu trabalho, esta ex-ativista do MIR, de 78 anos, recebeu em julho a alta distinção da Legião de Honra Francesa, na categoria de "cavaleiro". Para ela, é um "reconhecimento" aos chilenos que trabalharam para unir o Chile e a França.

O legado do exílio ainda está presente. Em 2022, dois filhos de chilenos exilados, Rodrigo Arenas e Raquel Garrido, tornaram-se deputados franceses.

"Fomos educados com uma consciência política muito forte", diz Arenas, que chegou à França vindo de seu país natal, o Chile, aos 4 anos de idade, em 1978. "Então, para mim, foi um pouco do mundo de Star Wars, com Pinochet como Darth Vader. Nós éramos os Jedi".