Lula quer deixar 'questões geopolíticas' de fora da agenda do G20

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assumiu, neste domingo (10), a presidência do G20 com um apelo para evitar que "questões geopolíticas sequestrem a agenda" do bloco, sinalizando a sua oposição à discussão do conflito na Ucrânia.

Lula afirmou que não se pode "deixar que questões geopolíticas sequestrem a agenda de discussões das várias instâncias", no encerramento da cúpula de dois dias em Nova Délhi.

"Não nos interessa um G20 dividido. Só com uma ação conjunta é que podemos fazer frente aos desafios dos nossos dias. Precisamos de paz e cooperação em vez de conflitos", acrescentou, ao assumir a presidência temporária do bloco depois do primeiro-ministro-indiano, Narendra Modi.