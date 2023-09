Militares desalojam mais de 11.500 mineradores ilegais de reserva natural na Venezuela

As Forças Armadas da Venezuela desalojaram mais de 11.500 mineradores ilegais da maior reserva natural do país, informou o chefe militar encarregado das operações neste domingo (10).

O general Domingo Hernández Lara, chefe do Comando Estratégico Operacional das Forças Armadas, afirmou nas redes sociais que "mais de 11.500 mineradores ilegais foram desalojados", envolvidos na destruição sistemática e contínua do meio ambiente no parque de Yapacana, no sul do país.

Os mineradores desalojados estavam envolvidos em atividades como "desmatamento, queimadas, contaminação de fontes de água e perfurações subterrâneas", usando "mangueiras de alta pressão e maquinaria para remover a camada vegetal, além do uso de agentes poluentes, entre outros", detalhou o chefe militar.