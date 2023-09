Modi usou G20 para fortalecer posição global da Índia

"Conseguimos persuadir os nossos amigos ocidentais e dizer a eles que não precisam insistir em uma condenação explícita da invasão russa da Ucrânia", acrescentou. "É um bom negócio."

Michael Kugelman, diretor do Instituto do Sul da Ásia no Wilson Center, disse que o resultado "justificou" a política de "autonomia estratégica" da Índia.

- Cena simbólica -

A cúpula foi carregada de símbolos hindus, uma mensagem nada sutil do populista Modi à sua base política.

Sua carreira política baseou-se no apoio de 1 bilhão de hindus e, segundo os críticos, no fomento da rivalidade com a grande minoria muçulmana do país.