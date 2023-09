Apoio ao referendo sobre direitos indígenas cai na Austrália

O grupo de campanha Yes23 disse nesta segunda que "mais de 80% dos indígenas australianos" apoiam o referendo.

O referendo foi alvo de críticas por conceder privilégios especiais aos povos indígenas e por ser um plano concebido por políticos de grandes cidades sem experiência com as comunidades indígenas remotas.

"Não é algo novo, [o referendo] está em preparação há décadas. A ideia veio diretamente das comunidades indígenas, não dos políticos," respondeu o grupo Yes23 nesta segunda.

Para Noel Pearson, indígena apoiador do referendo, a votação é uma rara oportunidade para ajudar às "pessoas com menos poder no país".

"Não somos os favoritos neste referendo, mas ainda assim acredito que podemos alcançar a vitória" disse à rádio ABC no domingo.

Os indígenas australianos têm uma das culturas mais antigas do mundo. No entanto, mais de dois séculos após os primeiros colonizadores britânicos chegarem à baía de Sidney, ainda têm menor expectativa de vida, maior probabilidade de viver na pobreza ou de serem presos.