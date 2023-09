Arévalo diz que perseguição a seu partido prejudica transição na Guatemala

Após o primeiro turno, o Ministério Público iniciou uma campanha para cancelar o registro do Semilla por supostas irregularidades em seu registro em 2017.

No entanto, a Corte de Constitucionalidade revogou a decisão e permitiu que Arévalo concorresse no segundo turno.

Arévalo é filho de um ex-presidente que deixou sua marca no país, e sua ampla vitória no segundo turno sobre a candidata do continuísmo é atribuída à esperança de mudança que ele gerou com sua promessa de combate frontal à corrupção, um mal endêmico no país.

