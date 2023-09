Biden conclui visita ao Vietnã com reuniões e homenagens

Em uma mensagem implícita ao gigante asiático, Vietnã e Estados Unidos alertaram contra "as ameaças e o uso da força" no disputado mar de China Meridional.

Após sua chegada no domingo, o presidente democrata de 80 anos se reuniu com Nguyen Phu Trong, o secretário-geral do Partido Comunista que governa o Vietnã.

Ele também se encontrou com o presidente Vo Van Thuong e participou, ao lado do primeiro-ministro Pham Minh Chinh, em uma reunião de empresários dos dois países.

- Tecnologia -

Vietnã e Estados Unidos assinaram no domingo um acordo de associação estratégica reforçado, com uma abordagem voltada para economia e tecnologia, com destaque para o setor de semicondutores.