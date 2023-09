Centro histórico de Marrakech, devastado pelo terremoto

"Está sólido!". Fatima Sanusi, de 68 anos, toca as paredes da sua casa com as mãos, aliviada por ter resistido ao terremoto devastador que destruiu dezenas de outros imóveis no centro histórico de Marrakech.

Conhecida pela riqueza do seu patrimônio arquitetônico, esta cidade turística foi muito afetada pelo poderoso terremoto de sexta-feira no Marrocos. O impacto é palpável nos 700 hectares da sua medina, onde há grandes montanhas de ruínas.

As muralhas do século XII que circundavam a cidade imperial, fundada em 1070 pela dinastia Almorávida, foram parcialmente destruídas.