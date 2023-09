Delegação israelense faz primeira visita pública à Arábia Saudita

"Agradecemos à Unesco e às autoridades sauditas", acrescentou.

Um correspondente da AFP observou os integrantes da delegação israelense na sala de reunião. Na mesa havia uma placa de identificação com a palavra "Israel".

O Comitê de Patrimônio Mundial da Unesco está reunido desde domingo em Riad.

A Arábia Saudita declarou diversas vezes que mantém a posição de várias décadas da Liga Árabe, que consiste em não estabelecer vínculos oficiais com Israel enquanto o conflito com os palestinos não for solucionado.

Nos últimos meses, Riad e Washington realizaram negociações sobre as condições que a Arábia Saudita impõe para avançar na via da normalização, como as garantias de segurança e uma ajuda para um programa nuclear civil com capacidade de enriquecer urânio.